Россияне смогли вклиниться в оборону Вооружённых сил Украины под Торецком. Противник встретил минимальное сопротивление, проехав под дороги севернее отвалов через наши передовые позиции.



В студии Politeka Online Романенко Игорь Александрович, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ проанализировал ситуацию.

Он заметил, что на спутниковых снимках виден обустроенный опорный пункт, а также заехали в село Южное прямо по улице Ленина и улице Красной вплоть до улицы Харьковской.

«Удар на Торецк с востока украинское командование не ожидало, рассчитывая, что россияне будут окружать этот район, прорываясь южнее к трассе Покровск-Константиновка. В фокусе нашего внимания интенсивное ведение боевых действий. Из них значительная часть приходится на Покровское направление, что свидетельствует о стремлении противника выйти на Константиновку» - рассказывает эксперт.

Также Романенко подметил, западные аналитики и специалисты дают свою версию произошедшего. Они сводят это к тому, что противнику удалось использовать слабые места в обороне. Возможно, генеральный штаб позже представит свою версию, но, к сожалению, противнику удалось продвинуться вперёд.

Противник проводит разведку, находит слабые места и пытается их использовать. В таких условиях ситуация может стабилизироваться, и ближайшее время покажет, насколько это стабильно.

«Есть две версии того, каким образом проводились боевые действия. Противник ведёт свои действия в разных направлениях. Мы помним, что на Харьковском направлении первоначально удалось продвинуться за несколько километров» - заметил эксперт.

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