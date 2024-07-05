ВСУ активно нейтрализуют российскую технику. Детальную статистику привел военный аналитик Агил Рустамзаде в сети.
Согласно последним данными аналитиков, количество потерь техники оккупантов за июнь значительно превышает аналогичные потери украинской стороны.
Общее количество потерь техники:
- 1717 единиц российской техники;
- 710 единиц украинской техники.
Потери техники от использования дронов FPV включают:
- 1118 единиц российской техники;
- 326 единиц украинской техники.
От потерь техники с использованием дронов FPV с ночной камерой:
- 184 единицы российской техники;
- 89 единиц украинской техники.
Эти данные показывают значительное превосходство украинских сил в борьбе с оккупантами.
Инфографика Генштаба ВСУ
Войска страны-агрессора также понесли значительные потери за сутки. Так, за последние 24 часа были ликвидированы около 1200 российских солдат. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны общие потери российской армии составляют приблизительно 547 470 оккупантов.
Кроме того, за сутки российские войска потеряли девять танков, десятки артиллерийских систем, БПЛА и бронемашин.
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