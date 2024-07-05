С начала конфликта оккупанты потеряли тысячи единиц техники и вооружения, оценка стоимости которых чрезвычайно сложна.

ВСУ активно нейтрализуют российскую технику. Детальную статистику привел военный аналитик Агил Рустамзаде в сети.

Согласно последним данными аналитиков, количество потерь техники оккупантов за июнь значительно превышает аналогичные потери украинской стороны.

Общее количество потерь техники:

1717 единиц российской техники;

710 единиц украинской техники.

Потери техники от использования дронов FPV включают:

1118 единиц российской техники;

326 единиц украинской техники.

От потерь техники с использованием дронов FPV с ночной камерой:

184 единицы российской техники;

89 единиц украинской техники.

Эти данные показывают значительное превосходство украинских сил в борьбе с оккупантами.

Инфографика Генштаба ВСУ

Войска страны-агрессора также понесли значительные потери за сутки. Так, за последние 24 часа были ликвидированы около 1200 российских солдат. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны общие потери российской армии составляют приблизительно 547 470 оккупантов.

Кроме того, за сутки российские войска потеряли девять танков, десятки артиллерийских систем, БПЛА и бронемашин.

Последние новости Украины:

Военный эксперт рассказал, может ли НАТО все-таки закрыть небо над Украиной.

Введение западных войск решило бы проблему с нехваткой резервов ВСУ: мнение эксперта.

Почему зимой отключений света не было, а теперь есть: ДТЭК дал ответ.