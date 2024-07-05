С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия использует своих военных как способ, помогающий прорвать нашу оборону, невзирая на человеческие ресурсы и резервы. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов отметил, что из-за такой тактики численность личного состава российской армии постоянно уменьшается.

Он подчеркнул, что это приводит к деградации боевого опыта среди российских солдат.



"Происходит естественный отбор: те, кто выжил в первом бою, продолжают развивать свои навыки и учиться. Слабые погибают, сильные остаются," - пояснил Жданов.

Несмотря на значительные потери, российские оккупанты продолжают набирать ветеранов в ряды и поддерживать уровень этих войск, заметил эксперт. По словам Жданова, мобилизация в России в этом году составила 150 тысяч человек, срок её продлили до середины июля из-за проблем с набором необходимого количества призывников.

"Госдума РФ приняла поправку, позволяющую призывникам подписывать контракт после принятия присяги, что делает их подготовленными солдатами. Они так пополняют свои резервы очень быстро, около 50 тысяч из 147 тысяч уже набранных призывников подпишут контракт и будут отправлены на фронт" - заметил эксперт.

В последние дни российским войскам удалось продвинуться на фронте в направлении Часова Яра, что создало новые угрозы возле Торецка, в данный момент направления являются одними из самых горячих и сложных.

Жданов отметил, российские войска периодически заходят и выходят к каналу возле города, что зависит от количества боеприпасов, получаемых ВСУ.

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