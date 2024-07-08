Российские оккупанты ударили ркетами, когда на улицах было много людей, под атаку, в частности, попала детская больница.

Сначала сообщалось о трех пострадавших в Киеве . Однако страшная цифра стремительно растет.

Уже известно, что жертвами ракетного удара по столице Украины стали пять человек.

Также известно, что увеличивается количество пострадавших. На данный момент известно об 11 раненых, 8 из них доставлены в больницу.

Под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Под завалами могут находиться дети.

Люди вместе со спасателями разбирают завалы.

Согласно сообщению ГСЧС в Киеве, падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей Бизнес-центра. Разрушение на площади 1500 кв. Дарницкий район: Обломок попал в частный жилой дом.

Деснянский район: горит дом.

Голосеевский район: повреждены гаражи, горят автомобили.

Шевченковский район: произошло попадание обломков ракет в одну из больниц.

В других районах города обломки упали на открытую территорию.

На месте происшествия работают спасатели.

Также российские оккупанты ударили по Днепру, Кривому Рогу, Славянску, Краматорску.

Известно, что в Кривом Роге уже 10 погибших.

«Несколько попаданий. Среди них – по административному зданию промышленного предприятия. Идет ликвидация последствий. Предварительно 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых. Работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения», – сообщает мэр города Александр Вилкул.

ОБНОВЛЕНО:

В Киеве предварительно известно уже о семи погибших.

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