Сейчас противник упорно пытается продвинуться на запад к северу от железной дороги, ведущей из Кисловки в Купянск-Узловой.

Летне-осенняя кампания 2024 года на Купянском операционном направлении приобретает всё большее значение. В течение последних нескольких дней передовые части 1-го и 15-го мотострелковых полков 2-й "Таманской" мотострелковой дивизии продолжали попытки развить тактический успех, достигнутый ранее в районе села Берестовое.

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале заметил, сейчас наступление ведется в общем направлении Крахмальное - Песчаное, с целью захвата села Колесниковка и расширения клина в сторону южного фланга по направлению Берестовое – Стельмаховка.

Атаки противника также продолжаются на село Петропавловка с северного направления (Синьковка - Петропавловка) и южнее села Вильшаа, в сторону дороги Купянск - Сватово. На этом направлении действуют силы и средства противника, вероятно, не менее батальона. Там подразделения смогли продвинуться западнее Синьковки и юго-восточнее села Ольшана, хотя и не значительно, заметил эксперт.

Понимая важность районов села Степная Новоселовка и села Петропавловка для обороны ВСУ, противник упорно пытается продвинуться на запад к северу от железной дороги, ведущей из Кисловки в Купянск-Узловый.

Основные силы 47-й танковой дивизии противника атакуют на двух направлениях: севернее железной дороги по направлению Ивановка – Степная Новоселовка, и южнее железной дороги по дороге Купянск – Сватово, от линии Кисловка – Котляровка, также в направлении Степная Новоселовка. Однако, в отличие от районов Синьковки и Песчаного, в течение последней недели значительных успехов на этих направлениях они не добились.

Продолжающееся наступление и усиление боевых действий на Купянском направлении свидетельствуют о важности этого участка фронта для обоих сторон на передовой.

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