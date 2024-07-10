Сейчас "Шахеды" избегают прямого столкновения с мобильными огневыми группами на земле, что затрудняет их перехват и уничтожение.

В последнее время на небе над Украиной наблюдаются изменения в поведении шахедов, используемых противником. Они начали летать на высоте более 2 километров, иногда поднимаясь даже на 3 километра и выше.

Как рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий с позывным Сергей "Флэш", такое изменение в тактике объясняется попытками противодействия мобильным огневым группам, которые действуют на земле.

Противник намеренно позволяет украинским средствам противовоздушной обороны (ПВО) обнаружить себя на 100%, чтобы избежать столкновения с мобильными огневыми группами. Такая стратегия предполагает осознанное жертвование шахедами, чтобы заставить украинскую ПВО тратить боекомплекты на уничтожение этих дронов.

Шахеды, летая на большей высоте, становятся заметными для систем ПВО, что приводит к увеличению расхода боеприпасов на их уничтожение. Однако они избегают прямого столкновения с мобильными огневыми группами на земле, что затрудняет их перехват и уничтожение.

По словам эксперта, эта тактика демонстрирует изменившийся подход противника, направленный на ослабление украинской ПВО за счет увеличения расхода боеприпасов. В условиях постоянных атак и ограниченных ресурсов, такой подход может создать дополнительные сложности.

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