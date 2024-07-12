Российский "военкор", который сейчас хвалит "сеткометы", в ноябре 2023 года также считал эту идею не слишком перспективной.

Российские Telegram-каналы недавно начали публиковать видео с "сеткометами" – беспилотниками, которые сбрасывают сети на другие дроны, чтобы сбить их. Россияне утверждают, что это лучшее решение в воздушной войне дронов. Однако мнения о потенциале "сеткометов" разделились, сообщает BBC NEWS Україна.

Война беспилотников в небе, вероятно, выйдет на новый уровень, как это произошло с авиацией в ХХ веке. Вопрос о том, могут ли "сеткометы" стать предвестниками беспилотных воздушных баталий и какой концепт лежит в их основе.

Дмитрий, командир взвода беспилотников 1-го штурмового батальона 92-й бригады ВСУ, оценивает идею "сеткометов" достаточно скептически. Он считает, что шансы поймать в сетку вражеский дрон – один на тысячу. К тому же, больше вероятность потерять собственный дрон с подвешенной сеткой во время полета.

Российский "военкор", который сейчас хвалит "сеткометы", в ноябре 2023 года также считал эту идею не слишком перспективной. Он отмечал, что в небе встречи дронов происходят редко. Слабые стороны "сеткометов" включают зависимость успеха от удачных обстоятельств: нужно вовремя заметить вражеский дрон, остаться незамеченным и поймать момент для выстрела сеткой.

Концепцию такого охотника за беспилотниками объясняет разработчик систем автоматизированного обучения бойцов Paolo Lumiere.

Paolo Lumiere называет дроны с сетками "сеткострелами". Он объясняет, что сетка обладает большой площадью поражения и меньшими требованиями к точности по сравнению с пулей. Сетка с тяжелыми концами может запутывать цель в воздухе, что критично для винтовых дронов.

Однако сетка имеет малую дальность применения из-за большого сопротивления воздуху. Lumiere считает, что нужно использовать тонкие материалы, например, кевларовые нити и вольфрамовые грузики. Он добавляет, что противник уже применяет эту концепцию.

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