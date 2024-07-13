Враг периодически меняет участки и направления своих главных усилий, проводит многочисленные тактические перегруппировки сил и средств.

Командование вражеской группировки войск (ГВ) "Центр", несмотря на внешние обстоятельства, прилагает титанические усилия, чтобы не дать ВСУ закрепиться по барьерному рубежу, проходящему по рекам Волча, Казенный Торец и Бычок, об этом рассказал военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале.

Враг периодически меняет участки и направления своих главных усилий, проводит многочисленные тактические перегруппировки сил и средств, а также принимает меры по наращиванию темпов продвижения передовых подразделений. Однако, на данный момент, темпы продвижения остаются недостаточными для достижения успеха оперативного значения, делится эксперт.

Очевидно, оценив дальнейшие перспективы, командование противника перенесло свои усилия на участок между селами Воздвиженка и Прогресс. Это направление действия выбрано из-за отсутствия необходимости форсировать под огнем водные препятствия, такие как реки Волчья и Казеный Торец.

Передовые подразделения отдельных мотострелковых бригад противника атакуют позиции ВСУ в районе хутора Лозоватский, а также по обе стороны Новоалександровского водохранилища, пытаясь прорваться в деревню Воздвиженка с юга и юго-востока.

Враг также пытается расширить свое вклинение в районе Новоалександровки в сторону промежутка между селами Калиново и Барановка.

Хотя противнику не удалось значительно продвинуться, определенные успехи у него есть: в районе Лозоватского он вышел к реке Казеный Торец; районе Воздвиженки враг закрепился в посадке, находящейся в 500-600 метрах от первых построек поселка.

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