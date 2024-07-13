Если ВСУ удастся удержать Новоселовку и район Волче, то силы противника, проникшие к восточному берегу реки Волча, окажутся в неудобном положении.

Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале рассказал, в данный момент атаки противника происходят с нескольких направлений: с севера от Евгенивки, с северо-востока от Новопокровского и с юго-востока со стороны Уманского.

Если ВСУ удастся удержать Новоселовку и с. Волчье, то силы противника, проникшие к восточному берегу реки Волча, окажутся в неудобном положении. В настоящий момент бои идут в нескольких сотнях метров от северной окраины Новоселовки Первой, где противник стремится прорваться в село с севера, чтобы обезопасить свои позиции на реке Волча, делится эксперт.

Основная проблема заключается в том, что противник может постоянно подгонять свежие штурмовые группы через Евгеновку и Восход, прикрываясь рекой с правого фланга. Выход противника к реке через Евгеновку позволил им атаковать Новоселовку с северного направления широким фронтом.

Аналитик также поделился, одновременно противник активизировался по направлению на Воздвиженку, Прогресс и вдоль реки Казеный Торец, а также ведет уличные бои в Северном, Железном и Дружбе на Торецком операционном направлении. Логических объяснений этим действиям командования ГВ "Центр" пока нет, однако можно сделать несколько предположений:

Командование ГВ "Центр" рассчитывает на введение в бой стратегических резервов и поэтому активно использует свои бригады в атаках на нескольких участках. Российское командование поставило задачу взять Торецк максимально быстро, и командование ГВ "Центр" бросило все силы на это направление. Возможно, командование ГВ "Центр" отвлекает внимание от другого направления, где готовится основное наступление летней кампании 2024 года.

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