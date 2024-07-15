Кроме ДРГ на правый берег, они ничего больше не переправляют, но мы готовы к этому и постоянно проводим антидиверсионную деятельность, рассказал эксперт.

Враг не предпринимает попыток активных действий на южном направлении. На юге у врага стоит задача выбить нас с левого берега реки. Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов рассказал о происходящем на южном фронте детальнее.

"Кроме ДРГ на правый берег, они ничего больше не переправляют, но мы готовы к этому и постоянно проводим антидиверсионную деятельность. Чтобы предпринять какие-то шаги и восстановить линию обороны, которую они создали до подрыва Каховской ГЭС, им нужно выйти на левый берег. Однако они не могут это сделать, потому что там находимся мы и удерживаем эти плацдармы" - делится экксперт.

Несмотря на их попытки, наши плацдармы на левом берегу Днепра удерживаются уже больше года. Мы продолжаем отбивать все атаки. На южном направлении российское командование рассчитывает на водную преграду Днепра. Ширина реки в некоторых местах достигает 800 метров, а течение также довольно сильное, что, по их мнению, может помешать нам провести операцию.

"Кроме кораблей, мы практически выдавили и систему управления Черноморским флотом с территории Крыма. Узлы связи и правительственные связи уничтожены, штаб флота не функционирует должным образом и не обеспечивает управление войсками. Центр управления флотом также переместился в Новороссийск, а часть — в Абхазию" - заметил эксперт.

Недавние атаки на Киев показали, что терминал по перезарядке ракет на надводные корабли в Новороссийске полностью заработал. Это подтвердили недавние запуски калибров с подводных лодок и надводных кораблей.

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