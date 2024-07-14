Высокий уровень потребления дизельного топлива в России подчеркивает необходимость эффективного функционирования этой железной дороги для обеспечения поставок.

В Ростовской области произошел серьезный пожар на нефтебазе, что подчеркивает стратегическую важность этого региона как ключевого транспортного узла для российских поставок топлива.



Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и летчик-инструктор Роман Свитан в своем анализе текущих военных действий отметил, что Ростов-на-Дону играет ключевую роль в обеспечении основных топливных линий для российских военных операций.

"Российские силы практически завершили строительство своей собственной железной дороги от Ростова до Крыма, простирающейся вдоль Азовского побережья на протяжении 80 километров. Эта линия играет ключевую роль в поставках различных видов топлива, особенно дизельного" - заметил эксперт.

По словам эксперта, высокий уровень потребления дизельного топлива в России подчеркивает необходимость эффективного функционирования этой железной дороги для обеспечения поставок.

Он также подчеркнул, что основные нефтебазы находятся именно в Ростовской области, что делает их стратегически значимыми целями для украинских спецслужб и Вооруженных Сил Украины в рамках выполнения военных задач.

Ранее он рассказал, теперь оккупанты запускают дроны-разведчики без сигнала GPS, а включается этот сигнал непосредственно над объектом, который враг планирует разведывать и нанести туда уже удар Искандером.

"Враг создаёт определенные ведения действий, естественно, мы противодействуем, дальше противник следующие действия проводит... Вот сейчас на данный момент есть такая фишка у россиян: пытаться по маякам выводить" - заметил эксперт.

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