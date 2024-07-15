Военный эксперт дал описание нынешнего положения дел на фронте и поделился прогнозом относительно боевых действий в Украине в ближайшие месяцы.

Военный эксперт Майкл Кофман посетил ключевые участки фронта в Украине.

В подкасте War on the Rocks Кофман озвучил описание нынешнего положения дел на фронте.

По его словам, российское наступление в Харьковской области началось преждевременно, ведь они хотели успеть раньше, чем ВСУ сделали бы необходимые ротации, но получилось так, что россияне оказались к этому не готовы.

В результате вначале у наступления был некий успех, однако он быстро иссяк - соотношение сил там сейчас не в пользу РФ - это касается не только личного состава, но и артиллерии.

Россияне не достигли успеха в создании буферной зоны - они не прошли так глубоко, как хотели.



У России произошла "вагнеризация" армии. Она переняла их тактику наступления на всю протяжённость фронта. Проблема в том, что во время наступления на Бахмут у России не было КАБов. Те укрепления, на разрушение которых у России уходило по несколько дней непрерывного артиллерийского огня, сейчас уничтожаются одним прилётом КАБа.

Кофман прогнозирует, что для Украины следующие 2-3 месяца будут самыми тяжёлыми в этом году.

"У Украины сейчас лаг по времени, ей нужно обучить мобилизованных, число которых значительно возросло с мая. Эти несколько месяцев будут периодом наибольшей уязвимости Украины на поле боя. Россия будет продвигаться. Задача Украины - не допустить оперативных прорывов, которые могли бы привести к обвалу фронта", -сообщил военный эксперт.

Осенью-зимой продвижение России должно замедлиться и, скорее всего, они будут пытаться поражать цели на территории Украины.

Эти цели будут нести экономический и политический ущерб.

"Поэтому так важна способность Украины поражать цели в глубине России. Проблема в том, что Россия уже нанесла значительный ущерб украинской инфраструктуре, которую не удастся быстро восстановить, и эти удары будут продолжаться", - считает Кофман.

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