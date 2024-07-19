Центр национального сопротивления сообщил, что россияне с 1 августа запрещают местным жителям въезд в 15-километровую зону Днепра на оккупированной части Херсонщины. По словам Романа Свитана, военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ, это решение связано с дальностью работы артиллерии.

Запрет на въезд в 15-километровую зону следует рассматривать с точки зрения безопасности местного населения. Оккупационные власти, несущие ответственность за жизнь и здоровье мирных жителей, приняли это решение в условиях вероятного усиления боевых действий.

"Такой шаг не является неожиданным, но вызывает вопрос о его запоздалости, что может свидетельствовать о подготовке к новым активным боевым действиям" - делится эксперт.

Эти меры могут быть обусловлены наступательными операциями Вооруженных Сил Украины на данном направлении. Россияне, вероятно, ожидают усиления боевых действий и стремятся предотвратить корректировку огня украинскими партизанами.

Ранее эксперт заметил, основные ресурсы сосредоточены на Донбассе, где они уже начинают истощаться. На Харьковском направлении наблюдается недостаток живой силы и техники. По мнению Свитана, на это есть несколько причин: специальное решение России бросать оккупантов на смерть; нехватка ресурсов; неспособность правильно рассчитать необходимое количество ресурсов.

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