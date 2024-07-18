В последние 4-5 дней оккупанты сосредоточились на уничтожении отдельных участков украинского фронта и на пресечении потоков снабжения и подкреплений для ВСУ.

Сильнее всего от атак войск рф пострадали районы к югу от Волчанска и Купянска.



Об этом пишет Том Купер, австрийский военный аналитик, специализируется на истории боевой авиации в своем блоге.

Север Харьковской области. 13-14 июля ВСУ вернули приграничный поселок Сотницкий Казачок, оттеснив россиян через границу. В районе Глубокого украинские войска отрезают российские силы, находящиеся в центре разрушенного села. В Волчанске ВСУ продвигаются на север, но русские удерживают их в центре.

На линии Купянск-Сватово на прошлой неделе были некоторые успехи российских войск, но новых достижений нет. В Северске русские завершили захват Раздоловки и укрепляют позиции. В районе Часов Яра российские войска пытаются пересечь канал Северский Донец — Донбасс и завершить захват Калиновки, но атаки на Клещеевку и Андреевку отбиты.





В Торецке 27-я мотострелковая дивизия России добилась успехов на восточном склоне Дружбы, а ВКС России и артиллерия наносят удары по Торецку. Российская 132-я мотострелковая бригада продвигается в центр Нью-Йорка, но контратака батальона «Скала» ВСУ смогла частично оттеснить её.

На направлении Авдеевка-Покровск российская группа «Центр» (2-я и 41-я армии) достигла восточной стороны Воздвиженки и Лозоватского, закрепив Евгеньевку и Восход. В северной и центральной части Новоселовки-Первой ВСУ несколько раз контратаковали, но успехи были временными.

В Марьинке продолжаются медленные бои за Красногоровку, где русские продвигаются, методично бомбя и обстреливая украинские позиции.

Южная Украина. В Старомайорском 13 июля ВСУ отступили из Урожайного, и всё село перешло под контроль России из-за интенсивных ударов авиации и артиллерии. В Херсон-Днепр украинские морпехи завершили эвакуацию плацдарма у Крынок, завершив многомесячные бои на левом берегу Днепра.

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