В программе Республиканской партии написано - восстановить мир в Европе и те расшифровки, которые мы получаем, разные сигналы и так далее - будет попытка усадить Зеленского и Путина за разные столы переговоров.

Об этом сообщил военный аналитик, директор New Geopolitics Research Михаил Самусь в интервью Ukrlife.

"Это не будет один стол переговоров - это будет по формату зерновой сделки через посредников, но в любом случае будет сделано предложение послушать стороны. То есть они вот выкладывают карты на стол и Трамп оценивает, как возможно остановить эту войну", - заявил Самусь.

Военный аналитик считает, что для Путина категорически важно оккупировать весь Донбасс, чтобы иметь более сильную позицию, в то время как блокада Крыма позволит Украине занимать сильную позицию. Если Путин потеряет контроль над Крымом, а блокада - это означает буквально потеря контроля России над оккупированный Крымом, в начале переговоров это будет аргумент для Украины.

Более того, мы ослабим Россию, которая является близким партнёром Китая, а для Трампа Китай - это и есть главная угроза.

"Это всё очень логично смотрится и это нужно доводить команде Трампа, но доводить пока рано, пока нечего... Поэтому действительно, следующие 3-4 месяца, то есть фактически до ноября, они будут самыми жестокими, потому что Украине и России нужно достигать чего-то на поле боя", - добавил Самусь.

Россия будет пытаться оккупировать Донбасс а Украине нужно показать что-то яркое и демонстрирующее способность украинской армии продолжать войну.

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