Чем ближе выборы в США, тем яснее становятся авторитарные планы Дональда Трампа, старейшая демократия мира готовится к возвращению президента, который видит в демократии врага.

Избиратели США голосуют уже четыре месяца, и Трамп никогда не был сильнее в опросах общественного мнения, чем сейчас.

После теледебатов между бывшим президентом и действующим Джо Байденом — катастрофического вечера для Байдена — Трамп получил еще один импульс. Согласно новому общенациональному опросу, с тех пор преимущество Трампа выросло.

И во всех семи колеблющихся штатах, где, скорее всего, решатся президентские выборы, 78-летний Трамп опережает 81-летнего Байдена, согласно опроснику New York Times.

Трамп будет официально объявлен кандидатом от Республиканской партии на съезде в середине июля — лидером партии, которая полностью склонилась перед ним.

Конечно, результаты выборов 5 ноября еще далеки от окончательного решения, но многие либеральные американцы убеждены, что второй срок Трампа будет еще более радикальным, чем годы после его первых выборов в ноябре 2016 года, когда даже сам Трамп не думал, что окажется в Белом доме.

Есть одно слово, которое лаконично суммирует планы Трампа по его возвращению: месть. Месть Джо Байдену, которого он обвиняет в том, что тот украл у него выборы в 2020 году.

Месть американской судебной системе, которая, как он считает, обошлась с ним несправедливо. Месть государственным служащим, которые, как он считает, торпедировали его повестку дня. Действительно, очень похоже, что Трамп баллотируется не только против Байдена, но и против 250-летней американской демократии.

В настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с вопросом, который имеет первостепенное значение для любого либерального порядка: как быть с политиком, который стремится разрушить ту самую систему, которая поставила его у власти? Как демократия может защитить себя от тех, кто ненавидит демократию?

Источник: spiegel.