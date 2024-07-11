Президент Джо Байден переживает критический момент в своей борьбе за переизбрание, поскольку призывы демократов отказаться от участия в выборах 2024 года продолжают нарастать, несмотря на его попытки их остановить.

Неудачное выступление на дебатах против Дональда Трампа вновь вызвало вопросы о возрасте Байдена и его пригодности к проведению своей кампании и служению еще четыре года.

Байден демонстративно настаивал на том, что он останется на своем курсе, заявив законодателям на этой неделе, что он никуда не собирается уходить.

Губернатор Аризоны Хоббс говорит, что Байдену «придется многое сделать», чтобы убедить избирателей.

Губернатор Аризоны Кэти Хоббс, демократ, которая принимала участие в недавней встрече президента Джо Байдена с губернаторами, присоединилась к хору губернаторов, выражающих обеспокоенность по поводу Байдена, заявив журналистам, что Байдену «придется многое сделать», чтобы убедить избирателей в своих возможностях.

Первый сенатор присоединяется к растущим призывам к Байдену отказаться от участия.

Также 9-й демократ призывает Байдена выйти из гонки.

Однако конгрессмен добавил, что, по его мнению, «нам всем будет лучше, если президент уйдет в отставку как кандидат от Демократической партии и осуществит переходный процесс на своих условиях».

«Моральный дух в здании очень низок», — сообщил в среду ABC News человек, который регулярно работает с высокопоставленными сотрудниками Белого дома.

Источник: abcnews.