Бывшего президента США Дональда Трампа, вероятно, пытались убить на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу, 13 июля. Звуки стрельбы раздались, когда Трамп находился на сцене. На кадрах видно, как он поморщился, поднес руку к правому уху, а потом пригнулся. На его лице была кровь. Об этом сообщает издание ВВС Украина.

Стрельба произошла, когда Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, начал выступать перед своими сторонниками в Батлере, штат Пенсильвания.

Несколько сторонников Трампа, державших плакаты и стоявших позади него, пригнулись. Очевидцы, которые общались с BBC, предположили, что выстрелы могли прозвучать из одноэтажного здания справа от сцены.

Охранники подбежали к Трампу, окружили его и вывели со сцены. Перед тем как уйти, политик показал публике сжатый кулак. Подозреваемого в нападении убили на месте. Окружной прокурор сообщил, что погиб как минимум один митингующий.

В сообщении в своей сети Truth Social Трамп написал, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха. Его уже выписали из больницы.

Источники в правоохранительных органах сообщили CBS News, что нападавший был вооружен ружьем и стрелял из здания в нескольких сотнях метров от места происшествия. Агенты ФБР, ведущие расследование, сообщили журналистам, что они предварительно идентифицировали стрелка, но еще не установили его мотивы.

Специальный агент Кевин Роджек подтвердил, что ФБР рассматривает стрельбу как попытку убийства. Он добавил, что у подозреваемого не было документов, и что следователи использовали ДНК для официального установления его личности.