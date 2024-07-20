Продвижение ВСУ в прошлом году в сторону Токмака, возле Работино, продолжает беспокоить россиян, и они перебрасывают на этот участок дополнительные силы.

По словам Романа Свитана, военного эксперта, летчика-инструктора и полковника ВСУ, уже полгода ведутся разговоры о главном плане российской армии – выйти на границу Донецкой и Луганской областей. Однако силы, оставшиеся у оккупантов для наступления, сейчас распределяются иначе, поскольку прорыва восточного фронта не происходит.

"Ресурсы, которые россияне держали в резерве для прорыва с востока на запад, сейчас перебрасываются на юг, в район Запорожского фронта. Это включает Времевский выступ, Урожайное и Старомайорское. План врага состоит в том, чтобы выйти с юга на Покровск, поскольку с востока это сделать не удалось" - рассказал эксперт о смене планов россиян.

Они пытаются восстановить Временский выступ, который украинская армия отрезала в прошлом году. Продвижение ВСУ в 2023 году в сторону Токмака, возле Работино, продолжает беспокоить россиян, и они перебрасывают на этот участок дополнительные силы.

Свитан подчеркнул, что российские войска стремятся укрепить свои позиции на Запорожском фронте, чтобы компенсировать неудачи на востоке и продолжить наступление.

Также он рассказал, по Крынкам ситуация сложная. Выход на левый берег и создание тактического плацдарма оправданно, когда есть видение его дальнейшего развития до уровня оперативного и дальше для форсирования Днепра.

Мы практически год удерживали плацдармы на левом берегу. Вопрос в том, почему мы потеряли многие, удерживая эти тактические плацдармы, ведь связать российские войска на левом берегу можно было другими способами.

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