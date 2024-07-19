Правоохранители срочно обратились к гражданам с важной информацией и предупреждением о новом циничном обмане.

Полицейские, обращаясь к украинцам, опубликовали фото мужчины и сообщили, в чем именно его подозревают, пишет Politeka.net.

Таким образом, правоохранители разыскивают еще людей, которые могли пострадать от его действий.

Итак, как рассказали в полиции, подозреваемый мужчина, работая в службе такси, во время общения с клиентами предлагал им приобрести строительные товары, бытовую технику и даже автомобиль со скидкой. Мол, раньше он являлся работником этой компании.

Доверчивые люди, желая таким образом сэкономить на строительных материалах, переводили деньги на карту. Однако обещанного так и не получали. Средства таксист тратил на собственные нужды.

Тех, кого обманул мужчина, оказалось немало. На данный момент официально известно о 28 киевлянах. Сумма, которой мужчина успел завладеть – более миллион гривен.

«В Святошинское управление полиции начали обращаться граждане с сообщениями о том, что их обманул один и тот же мужчина. Правоохранители начали досудебное расследование, в ходе которого установили, что к совершению преступления причастен 31-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество», - рассказывают в полиции.

В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, в полиции обращаются к людям:

«Если вы или ваши родные стали жертвой указанной мошеннической схемы – обращайтесь в Святошинское управление полиции или звоните на спецлинию 102 или по номеру +380 98 964 7403».

В полиции также опубликовали фото мужчины.

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