Российские захватчики атаковали украинскую столицу дроном «неустановленного типа» – известный военный эксперт рассказал, какими могут быть его главные функции.

Российские военные совершили новую атаку на украинскую столицу, пишет Politeka.net.

Для этого удара враг использовал не только ракеты и дроны-камикадзе, но и беспилотник неустановленного типа.

В Сети уже появилось первые фото обломков этого дрона. В частности, известно, что он двигался на сверхмалой высоте 20-30 метров.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, эти высоты, 20-30 м, являются проблематичными для радиолокационных станций, чтобы фиксировать и сопровождать такие объекты.

Комментируя намерения врага, Коваленко в эфире телеканала "Эспрессо" отметил, что если это разведывательный БПЛА, то высота для него небольшая, разведывательный БПЛА - это 4-6 км.

"То есть, чтобы можно было проводить разведывательную деятельность на больших расстояниях с учетом высоты" , - пояснил Коваленко.

Дрон «неустановленного типа», которым враг совершил новую атку, по мнению Коваленко может быть ударным. Однако информация, что у него была боевая часть, отсутствует.

Следовательно, по словам эксперта, это может быть БПЛА, который в перспективе может использоваться как воздушный мини-РЭБ - комплекс радиоэлектронной борьбы для того.

"Чтобы подавлять уже наши системы для сопровождения роя Shahed-136 и чтобы подавлять системы при подлете этих роев к, например, размещению наших средств противовоздушной обороны" , - пояснил эксперт.

Фото: Defense Express

По неподтвержденным данным, у БПЛА неустановленного типа возможен размах крыла более четырех метров, оперение на балках, толкающий винт и фюзеляж квадратного профиля.

Обломки неизвестного дрона продолжают исследовать специалисты.

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