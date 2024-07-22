Поки Захід відволікається, Сі проводить навчання з Росією та Білоруссю, зокрема прямо на порозі НАТО.

Під час саміту НАТО, коли 32 трансатлантичні союзники зібралися у Вашингтоні, Китай розпочав військові навчання з Білоруссю — близьким союзником Росії — прямо на кордоні з НАТО.

З лютого 2022 року Білорусь успішно сприяла переміщенню російських військ на Україну та надавала логістичну підтримку вторгненню з півночі.

Вона також брала участь у ядерному брязканні зброєю з боку Росії, нібито розмістивши частину свого ядерного арсеналу ближче до кордону НАТО.

Чим можуть бути спільні навчання Китаю з таким гравцем, як не чітким сигналом про те, що тепер він є стороною війни в Європі і вибрав, на чиїй стороні?

Одночасно з навчаннями у Білорусі ВМС Китаю провели морські навчання в Тайванській протоці, порушивши повітряний простір острова рекордну кількість разів. А на початку цього тижня Росія приєдналася до Китаю у бойових військово-морських навчаннях у Південно-Китайському морі.

Ми схильні забувати, наскільки тісно переплетені китайська та російська держава — символічно та політично. Дві держави провели безліч військових навчань із Росією.

Більшість наземних навчань останніми роками, так звані «миротворчі місії», проводилися або в Росії, або в Китаї, або в інших державах Шанхайської організації співробітництва та були спрямовані на придушення соціальних повстань чи великих заколотів.

У своїй заключній заяві НАТО дорікнула Китаю за його експансивну поведінку та допомогу Росії. Але за заявами мають слідувати дії. Відновлення миру може бути досягнуто лише за допомогою докладання сил 32 союзниками, об'єднаними спільним баченням. Це має визначити наступні 75 років НАТО.

Джерело: telegraph .

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