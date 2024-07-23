Россияне перебрасывают в Харьковскую область дополнительные резервы – что еще задумал враг и какими будут его следующие действия на фронте.

Российские захватчики готовятся усилить наступление и, в частности, разворачивают дополнительные штурмовые группы под Глубоким и Волчанском.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, оккупанты, перебрасывая дополнительные силы в Харьковскую область, хотят оттянуть ресурсы ВСУ с других участков.

По словам Мусиенко, основным театром боевых действий с точки зрения наступления врага остается Донецкая область.

Мусиенко в эфире телемарафона отметил, что враг будет использовать этот момент постоянно.

«Нависание с северного фланга, постоянно. Чтобы мы там удерживали наши силы. Чтобы там держали наши подразделения, которые используют снаряды, боеприпасы. И не применяли их там, где враг в полной мере наступает активнее всего», - объяснил Мусиенко замысел врага.

При этом эксперт уверен, что силы российских оккупантов на Харьковщине иссякают и пойдут там на паузу, чтобы возобновить наступательные действия, возможно, в октябре.

Мусиенко подчеркнул, что до конца года им будет важно продемонстрировать якобы владение инициативой. При этом эксперт уверен, что никаких оперативно-стратегических прорывов со стороны врага не будет, ведь все, "что российские войска могут достичь – они уже показали".

Кроме того, эксперт убежден, что в настоящее время фронт выглядит более стабильным, чем несколько месяцев назад.

Добавим, ранее стало известно, что россияне продвинулись в Харьковской области, на Донбассе, а также на юге Украины. Также стало известно, что оккупанты пытались совершить трансграничный рейд в Сумскую область. ДРГ пыталась прорваться к Чуйковке, Рожковичи и Сытное, что на северо-востоке Сумской области — в пяти км от границы с РФ.

Вражеская группировка начала атаку после интенсивного артиллерийского и минометного обстрела, но украинские защитники отбили попытки врага.

В украинской разведке утверждают, что им известны планы россиян по Сумской области, а также ресурсы захватчиков.

"Сумы? Если будут основания для беспокойства, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна, и план, и ресурсы врага – тоже", - подчеркнул представитель Главного управления разведки Андрей Юсов во время телемарафона.

Последние новости Украины:

Почему война с НАТО ближе, чем кажется: озвучена главная опасность учений в Беларуси.

Хотят захватить к началу осени: где оккупанты задумали новый удар для прорыва.

Чего достиг Орбан своим "мирным планом" по Украине: главные выводы и угрозы.