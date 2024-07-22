Лідер Угорщини посилює розкол між Будапештом та Брюсселем, відвідавши Путіна та Сі на тлі війни в Україні.

Коли угорський прем'єр Віктор Орбан порушив лад інших країн Європейського Союзу, щоб відвідати президента Росії Володимира Путіна в Москві, він позиціонував себе як миротворець.

«Кількість країн, які можуть вести переговори з обома сторонами, що воюють, скорочується», — сказав Орбан, маючи на увазі війну Росії в Україні.

"Угорщина поступово стає єдиною країною в Європі, яка може говорити з усіма", - додав він, маючи на увазі дипломатичну та економічну ізоляцію Росії від Європи з того часу, як вона розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Аналітики повідомили телеканалу Al Jazeera, що, ухваливши шестимісячне ротаційне головування в Європейській раді лідерів, Орбан прагнув здобути престиж посередника.

Потім Орбан вирушив до Пекіна, щоб 8 липня провести неоголошену частину поїздки і зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном, а минулого тижня відвідати 75-й саміт НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія.

Потім він зустрівся із кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом у Флориді. Трамп "вирішить цю проблему".

Торік Трамп вихвалявся, що покладе край війні в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду президента.

Чи добився чогось Орбан? Мабуть, він так думав.

У листі, що просочився в пресу, голові Європейської ради Шарлю Мішелю Орбан заявив, що Путін «готовий розглянути будь-яку пропозицію про припинення вогню, яка не сприятиме прихованій передислокації та реорганізації українських сил».

І Росія, і Україна відкинули ідею припинення вогню, мотивуючи це тим, що це дасть іншій стороні час для перегрупування сил.

ЄС управляє на основі консенсусу, і винятковість Угорщини викликала гнів багатьох людей.

Юридична служба Європейської комісії заявила, що мирні ініціативи Орбана порушують договори ЄС, які забороняють «будь-які заходи, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу».

Джерело: aljazeera.