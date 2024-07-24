Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт анализирует ситуацию в Харьковской области и отмечает, что командование группировок войск "Север" не отказалось от своих задач.

Они планируют выйти в Волчанск и продвинуться в сторону Купянской группировки, но пока не имеют достаточных сил для этого. Из-за этого они опрокидывают войска по другим направлениям, в том числе 83-ю бригаду из Краматорского направления и 155-ю отдельную механизированную бригаду морской пехоты из Кураховского направления.

«Россияне боятся, что украинские силы могут контратаковать и вытеснить их с украинской территории в Белгородскую область. Кроме того, они опасаются, что украинские силы при виде уменьшения угрозы перебросят войска на Донецкое направление, создавая дополнительные проблемы для врага. Поэтому россияне пытаются удерживать свои позиции в Харьковской области, опрокидывая подкрепления с других фронтов» - делится эксперт.

В Харьковской области продолжаются боевые действия, но это в основном активная оборона со стороны врага, а не наступательные действия. Украинские силы пытаются отбросить врага, но необходимы боеприпасы и снаряды. Россияне задействуют подкрепление, чтобы сковать украинские подразделения и удержать плацдарм.

«Переброска русских войск по другим направлениям свидетельствует о том, что они готовы ослабить давление на Кураховском и других направлениях, но не на Покровском. Это указывает на сужение участков ведения наступательных действий» - заметил эксперт.

Пока угрозы открытия новых плацдармов на других участках нет, хотя возможны действия диверсионно-разведывательных групп в Курской области на границе с Сумской или Брянской и Черниговской областями. Цель таких действий – растягивать украинскую линию обороны и заставлять обеспечивать поставки оружия и боеприпасов на разные направления, чтобы не дать украинским силам перехватить инициативу.

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