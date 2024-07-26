Российские оккупационные войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону, сосредотачивая свои атаки на трех ключевых направлениях.

Как рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов, самые жестокие бои продолжаются на Краматорском, Торецком и Покровском направлениях, где количество атак российской армии значительно возросло.

На Покровском направлении ежедневно наблюдается около 40 штурмов украинских позиций, что подчеркивает постоянный характер этих атак.

"На Краматорском направлении враг пытается найти слабое место в линии обороны, атакуя преимущественно на севере и юге. На севере, в районе Калиновки, враг может пересечь подземный канал, если удастся прорвать оборону ВСУ, чего пока не произошло. На юге россияне пытаются обойти по трассе на Покровск до перекрестка на Константиновку, чтобы зайти с юга на Часов Яр" - делится эксперт.

Жданов отметил, что командование российских войск может выбрать Торецкое направление в качестве главного удара.

"Прорыв на этом направлении предоставит оккупантам оперативное преимущество на всех трех направлениях. Основная битва может состояться именно здесь, поскольку прорыв на Торецком направлении обеспечит оккупантам стратегическое преимущество" - заключил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что приостановка войны возможна, если политики примут такое решение. Однако, это будет означать спасение Путина, у которого дела идут неважно.

Приостановка войны сейчас необходима Путину, чтобы дать возможность российскому военно-промышленному комплексу пополнить армию техникой и вооружением.

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