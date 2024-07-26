Провокации могут произойти в ближайшее время, поскольку враг стремится растянуть фронт.

Российская агрессия против Украины продолжается, и оккупанты не прекращают попытки продвинуться дальше. На Запорожском направлении зафиксировано увеличение численности российских войск.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сообщил, что противник усиливает свои группировки как на Запорожском, так и на Херсонском направлениях.

Это связано с восстановлением автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, что позволяет врагу перемещать войска и технику. Однако, по мнению Свитана, увеличение численности войск на Запорожском направлении не приведет к созданию серьезных наступательных группировок.

"Основная цель такой активности — обеспечение безопасности оккупированных территорий. Это не свидетельствует о подготовке крупных наступательных операций, хотя не исключаются мелкие операции, включая форсирование Днепра диверсионно-разведывательными группами" - заметил эксперт.

Свитан отметил, что угроза рейдовых атак более вероятна на Херсонском направлении. Такие провокации могут произойти в ближайшее время, поскольку враг стремится растянуть фронт.

Ранее появилась информация, что оккупанты стягивают войска из разных регионов, из Новоазовска и Донецка, двигаются в направлении Запорожской области уже не через Бердянск или Приморск.

Эта концентрация свидетельствует, что у россиян остались резервы, которые они планировали бросить в прорыв на восточном фронте. Некоторые части даже не вступали в боевые действия, они были подтянуты с глубины примерно 100 км.

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