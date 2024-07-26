Эксперт предположил, что оккупанты могут взять паузу и возобновить наступательные действия в октябре, пытаясь продемонстрировать инициативу.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт рассказал, Россия перебрасывает дополнительные резервы в Харьковскую область, чтобы отвлечь ресурсы ВСУ от других участков фронта и затруднить активные контратаки украинских сил.

Он отметил, что, несмотря на активные действия противника, основным театром боевых действий остается Донецкая область, где ситуация остается под контролем.

"Россияне намерены использовать нависание с северного фланга, чтобы вынудить ВСУ удерживать силы и боеприпасы в Харьковской области, не позволяя их применить на участках, где враг наиболее активно наступает. Несмотря на переброску новых резервов, силы российских войск истощаются" - заметил эксперт.

Эксперт предположил, что оккупанты могут взять паузу и возобновить наступательные действия в октябре, пытаясь продемонстрировать инициативу до конца года. Однако он уверен, что эти действия не приведут к значительным оперативно-стратегическим прорывам.

Мусиенко считает, что российские войска достигли максимума своих тактических успехов и что текущая линия фронта более стабильна, чем несколько месяцев назад.

Ранее он заметил, командование группировок войск "Север" не отказалось от своих задач.

Они планируют выйти в Волчанск и продвинуться в сторону Купянской группировки, но пока не имеют достаточных сил для этого. Из-за этого они опрокидывают войска по другим направлениям, в том числе 83-ю бригаду из Краматорского направления и 155-ю отдельную механизированную бригаду морской пехоты из Кураховского направления.

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