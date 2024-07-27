Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец у себя в Telegram-канале поделился, в своем сообщении генерал Сырский озвучил планы российского командования по увеличению численности войск, действующих на территории Украины. Однако, это пока лишь планы, которые могут не осуществиться из-за ряда причин.

В своем сообщении генерал Сырский озвучил планы российского командования по увеличению численности войск, действующих на территории Украины. Однако, это пока лишь планы, которые могут не осуществиться из-за ряда причин.

Анализируя динамику численности российской стратегической группировки на территории Украины, можно заметить постепенное увеличение численности. В конце зимы и весной 2022 года численность составляла от 150 до 175 тысяч военнослужащих, из которых 16-20 тысяч были в резерве. К концу осени 2023 года численность возросла до 475-476 тысяч военнослужащих, из которых 55-60 тысяч были в резерве, заметил аналитик.

Для такого увеличения численности войск российскому военно-политическому руководству потребуется провести новый этап мобилизации. Мобилизация в стратегическом смысле предполагает приведение государства в военное положение, включая все его составляющие, и направлена на увеличение способности вооруженных сил вести боевые действия на оперативном и стратегическом уровнях.

На практике, увеличение численности войск зависит от способов комплектования, которых три: добровольный, принудительный и смешанный. Формально российские войска комплектуются на добровольной основе, но на деле используется смешанный способ с уклоном в принудительный. Применяются различные методы, такие как принудительный перевод срочников на контракт, привлечение мигрантов и вербовка иностранцев.

Несмотря на эти усилия, людей все равно не хватает. Текущая ситуация с укомплектованием войск, особенно тех, что ведут боевые действия, не выглядит безоблачно. Высокий уровень потерь из-за специфической методологии ведения боевых действий требует постоянного восполнения.

Военный эксперт Агиль Рустамзаде у себя в Телеграм-канале также заметил, судя по анализу Deep State поддержка наступательного темпа и даже незначительный рост наступательного потенциала российской армии достигается притоком «живой силы». На протяжении двух месяцев было заметно что РФ привлекает не 30.000 новых бойцов а в районе 50.000. Что соответственно позволяет и усиливать давление на восточном участке фронта (Донецкая область).

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