Новое ужасное преступление произошло в многострадальном Херсоне, который остается под жестоким обстрелом врага.

Российские военные сбросили взрывчатку прямо на людей, пишет Politeka.net со ссылкой на Херсонскую ОГА (ОВА).

«Оккупационные войска сбросили взрывчатку с дрона на находившихся возле магазина херсонцев», - говорится в сообщении.

В результате атаки пострадали мирные люди.

Взрывные травмы и осколочные ранения получили мужчины, 64, 66, 55, 63 года, а также 66-летняя женщина.

Всех пострадавших бригады "экстренки" доставили в медицинские учреждения в среднем состоянии тяжести.

Добавим, минувшей ночью Херсон вновь оказался под новым страшным обстрелом.

После вражеской атаки загорелась поврежденная автотехника. Еще по двум адресам возникли пожары на открытых территориях.

Также стало известно, что на Херсонском направлении возле Крынков погиб военный из Одесчины.

Военнослужащий Денис Никифор погиб во время боя 22 июля. Бойцу было всего 18 лет.

Защитник имел звание младшего сержанта, был военнослужащим десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты одной из воинских частей ВСУ.

Кроме того, напомним об экстренной эвакуации еще из одного украинского города, который страдает от нашествия врага.

Экстренная эвакуация продолжается из Торецка. В городе осталось не более 5 тысяч человек, это 10 процентов довоенного населения.

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