Попытки российских войск продвинуться на несколько плацдармов продолжаются, однако они остаются безуспешными.

Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи на левом берегу Херсонской области, в том числе в районе села Крынки. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан поделился, украинские войска действуют не только вблизи Крынок, но и на островах этого района.

"В результате интенсивных и продолжительных вражеских обстрелов и авиаударов позиции украинских сил в Крынках были полностью разрушены, а само село практически уничтожено. В этой разрушенной местности нет возможности удерживать оборону или использовать какие-либо фортификационные сооружения. Поэтому украинские защитники переместились на другие позиции и плацдармы, включая левый берег Днепра" - делится эксперт.

Он заметил, в операционной зоне группировки войск Таврия Приднепровское направление остается самым горячим, ежедневно подвергаясь вражеским штурмам. Попытки российских войск продвинуться на эти плацдармы продолжаются, однако они остаются безуспешными.

Враг, вероятно, сосредоточится на Покровском направлении, чтобы попытаться выйти на административные границы региона.

"Возможно, россияне свернут наступательные действия на Харьковщине, хотя могут попытаться продвинуться по Днепру в Херсонской области, но, вероятно, их активность там быстро утихнет. В течение следующего месяца-полтора до начала осенних дождей, россияне будут пытаться атаковать в районе Работино на Запорожье" - делится Свитан.

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