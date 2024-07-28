Командир роты 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Николай Мельник в интервью на канале "Бутусов плюс" поделился своим мнением о подготовке мобилизованных в Украине и за границей. Мельник отметил, что в Украине качественные учения военных затруднены из-за недостатка топлива.

В отличие от Украины, где топливо ограничено, в США техника работает без перерыва, что позволяет проводить более интенсивные тренировки.

"Мы не можем обучать наши механизированные подразделения, потому что нет солярки. В чем разница между обучением на Bradley в США и у нас? У американцев техника не глушится. Она работает с утра до вечера. Мой механик роты переживал, видя, сколько топлива расходуется", — рассказал военный.

Мельник пояснил, что вместо обучения на военной технике украинские солдаты вынуждены отрабатывать другие элементы подготовки. Например, вместо полноценного обучения на бронетранспортерах, солдаты целыми днями тренируются на месте.

На немецкой базе техника используется максимально, выключая ее только на ночь. На Западе считают топливо по суточному расходу, а не по пробегу на 100 км, что значительно отличается от подхода в Украине.

Напомним, согласно последним данным, которые приводит Юрий Бутусов, враг продвинулся еще на 6 км и сейчас находится всего в 14 км от Мирнограда. Это создает реальную угрозу для Покровска, поскольку ствольная артиллерия врага скоро сможет обстреливать центр города.

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