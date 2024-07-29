В украинской столице произошло новое убийство, шокирующее своей жестокостью – в полиции рассказали обстоятельства трагедии и кто стал жертвой извергов.

Киев потрясло жестокое преступление, пишет Politeka.net со ссылкой на столичных правоохранителей.

По словам полицейских, около полуночи они получили информацию о похищении мужчины.

«Жители дома в Соломенском районе услышали крики и увидели, как несколько неизвестных бьют и силой сажают в автомобиль мужчину», - сообщили в полиции.

Немедленно была объявлена ​​специальная полицейская операция в Киеве и области. И это дало результат – полицейские установили тех, кто причастен к преступлению.

Ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 29 лет. А жертвой похитителей стал 29-летний иностранец.

Как выяснилось, негодяи заранее готовились к преступлению. Они узнали, что у мужчины биткоины, стоимость которых составляет несколько миллионов гривен, и решили ими завладеть.

Подозреваемые отследили его адрес проживания и около полуночи, когда он вернулся домой, избили, силой затащили в автомобиль и вывезли в заброшенное здание на территории Киевской области.

«Там они силой заставили потерпевшего перечислить биткоины на их криптокошелек…», – рассказали в полиции.

Однако, к сожалению, спасти жизнь 29-летнему иностранцу правоохранителям не удалось. Получив желаемое, преступники его убили.

Чтобы скрыть следы преступления, они сменили номерные знаки и внешний вид автомобиля, а тело несчастного увезли в лес. Там они зарыли тело, криптовалюту обналичили.

«Мы приехали, встретились с этим человеком у него на точке, то есть у него дома. Мы его посадили в бус и отвезли на нашу точку… Сотрудники полиции начинали патрулировать по всему селу и я понял, что все. Нас уже, по сути, засекли . Подогнали машину, погрузили туда тело потерпевшего. Машину подогнали к точке, где сделали захоронение...», - рассказал во время допроса один из подозреваемых.

Банда задержана, во время проведения следственных действий полицейские изъяли у них деньги, автомобиль и другие вещественные доказательства.

«Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений и суд взял их под стражу без возможности внесения залога. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы», – рассказали в полиции.

Правоохранители также опубликовали кадры с места убийства.

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