В последние несколько дней в России произошло несколько инцидентов с авиакатастрофами. Авиационные потери включали как наземные, так и воздушные инциденты.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал механизмы и последствия этих потерь. В течение суток беспилотники атаковали нефтебазу в Курске, что привело к очередному крупному пожару.

"Эти атаки имеют накопительный эффект, негативно влияя на российскую армию. Атака была комплексной, включавшей удары по аэродрому и уничтожение нефтебазы. Вероятно, это была работа украинских спецслужб, которые также сообщили о последствиях попаданий. За последние дни в России было уничтожено несколько воздушных судов" - заметил эксперт.

Кроме того, появились кадры падения бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области. Кадры с места падения указывают, что судно, вероятно, несло боеприпасы, хотя российское командование это отрицает.

Военный эксперт отметил, что самолет либо возвращался, либо летел в сторону Украины для сброса боеприпасов. По его словам, подобные инциденты происходят из-за служебной халатности, технических ошибок или диверсионной деятельности спецслужб.

Например, внештатный сход боеприпаса, известный как "последний поцелуй", когда боеприпас отрывается и поражает судно, которое его несет.

Последние новости Украины:

Ситуация на фронте резко меняется: эксперт рассказал, какие города в особой опасности.

Самая большая проблема для ВСУ: сколько у россиян КАБов и как с ними можно бороться.

Оккупанты перебрасывают элитные подразделения: военный рассказал, как изменилась ситуация на фронте.