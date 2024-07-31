Стратегия Украины заключалась в противодействии России в воздушной войне с помощью давно ожидаемых истребителей F-16 с Запада, которые, как сообщалось, будут развернуты этим летом.

Украина хочет развернуть свои первые самолеты F-16 этим летом, надеясь противостоять доминированию России в воздухе.

Но участившиеся российские бомбардировки авиабаз осложняют усилия.

Беспилотник-разведчик появился высоко над украинской авиабазой без предупреждения в начале июля.

Через несколько минут после того, как он передал данные о цели на российскую базу, по аэродрому поразил шквал баллистических ракет, сообщили украинские официальные лица, рассказывая об этом эпизоде.

«Первый удар был настолько мощным, что даже наши окна дрожали», — сказала 21-летняя Валерия Миненко, проживающая недалеко от авиабазы ​​в Миргороде, в центральной Украине, которая стала одной из многих мишеней беспрестанных атак со стороны России в последние месяцы.

«Теперь они постоянно обстреливают авиабазу ракетами», — сказала Миненко.

Россия насыщает небо над Украиной разведывательными беспилотниками, используя пробелы в системах ПВО , чтобы проводить все более сложные атаки на украинские позиции.

Ее господство в воздухе вдоль частей фронта позволило ежедневно бомбардировать украинские позиции сотнями мощных управляемых бомб , помогая своим наземным войскам добиваться медленных и дорогостоящих успехов.

Атаки на украинские авиабазы ​​подчеркивают решимость России ограничить влияние самолетов еще до того, как они вступят в бой. Они также подчеркивают проблемы, с которыми сталкивается Украина, готовясь впервые развернуть сложные самолеты.

Украина надеется, что F-16, оснащенные мощными системами радиоэлектронной борьбы и множеством других видов вооружения, могут использоваться совместно с другими западными системами ПВО, такими как системы ПВО Patriot, для расширения зоны, которая считается слишком опасной для полетов российских пилотов.

Они также надеются, что самолеты добавят еще один уровень защиты украинских городов и критической инфраструктуры от беспощадных ракетных и беспилотных атак.

В дополнение к российским атакам на украинские аэродромы, Украина также будет ограничена малым количеством подготовленных пилотов, по словам украинских и американских военных чиновников.

Источник: nytimes.

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