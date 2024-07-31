Россия этой весной начала свою самую масштабную наступательную операцию с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Однако за два месяца до конца лета РФ не удалось достичь своих самых амбициозных целей - не произошло ни грандиозного российского прорыва, ни полного краха украинской линии фронта.

Успехи, достигнутые российскими военными, достигались мучительно медленно и ценой огромных потерь : на прошлой неделе Министерство обороны Великобритании заявило, что потери России составили 1262 и 1162 человека в день в мае и июне соответственно — это самые высокие показатели за весь конфликт.

В начале этой кампании были некоторые головокружительные предсказания российского блицкрига вплоть до Киева. Теперь это исключено.

Но у России по-прежнему есть одна главная территориальная цель: захват («освобождение», как это называет Кремль) всей или большей части Донецкой области.

Это одна из заявленных целей войны Путина, и потому что все, что Россия сделала на поле боя до сих пор, явно направлено на достижение этой цели.

Достижению этой цели способствуют такие факторы, как время, возможности и политические соображения.

Если и когда начнутся мирные переговоры (а россияне явно надеются, что победа Дональда Трампа в ноябре даст им хорошую возможность начать их), они постараются удержать то, что они занимают, когда замолчат пушки.

Если к тому времени они удержат оставшиеся к тому времени города Донбасса – Славянск, Краматорск, Покровск, – то такой исход они могли бы подать как победу у себя на родине.

Также очевидно, что Россия в настоящее время имеет преимущество в людях, оборудовании и боеприпасах, которое может сойти на нет к концу года. Им нужно использовать это окно доминирования, пока они могут.

Источник: telegraph.

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