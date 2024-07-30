Российская армия нанесла новый ракетный удар по Украине – появилась информация о попадании и последствиях.

Российские военные каждый день бьют по украинской земле из всех видов оружия. Захватчики охотятся как на гражданских людей, так и на важные объекты, в том числе критической инфраструктуры.

Так, уже сегодня, 30 июля утром захватчики покрыли огнем город Купянск, в результате обстрела ранен 71-летний мужчина, он госпитализирован.

Ночью, 29 июля, в 22:40, и сегодня утром, 30 июля, враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины на Николаевщине. К счастью, пострадавших нет.

Взрывы гремели и в Запорожской области. В течение суток оккупанты 440 раз ударили по области. Под вражеским огнем находились 12 населенных пунктов.

Также оккупанты нанесли ракетный удар. Местные власти уточнили, что вражеская ракета попала в объект критической инфраструктуры в Запорожье.

Добавим, тем временем Генштаб ВСУ подтвердил удары по российским электроподстанциям в Курской области. Отмечается, что Силы обороны Украины нанесли очередной удар по важным объектам врага на территории России.

В частности, недавно поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах не менее четырех подстанций.

Как результат этих атак – перебои с электроснабжением в Понировском, Курском и Солнцевском районах Курской области.

Объекты, попавшие под атаку, в том числе, обеспечивают функционирование железной дороги РФ, осуществляющей перевозку вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии.

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