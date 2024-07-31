Готовность у россиян есть, и одной из основных задач, вероятно, выведение из строя нашей аэродромно-технической инфраструктуры.

В сети появилась информация о том, что Россия практически завершила подготовку к новому массированному удару. Вероятно, враг будет акцентироваться на энергетике и транспортной инфраструктуре, в частности, аэродромах, детально обстановку решил прокомментировать военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

«В эти выходные наблюдали удары по военным аэродромам Российской Федерации. Это связанные действия, мы действуем превентивно. Имелась информация о перемещении большого количества стратегических бомбардировщиков Су из Амурской области и Дальнего Востока. Было перемещено множество самолетов типа Ту-95 и Ту-22. Их перебазировали в Оленю и Энгельс» - заметил эксперт.

Он подчеркнул, именно поэтому были нанесены удары. Разведка отследила эти перемещения и удары были направлены на сами самолеты, аэродромтехническое оборудование и специальные инженерные службы. Было подтверждено уничтожение одного самолета.

«Готовность у россиян есть, и одной из основных задач, вероятно, выведение из строя нашей аэродромно-технической инфраструктуры, которая может принимать F-16. F-16 могут появиться поближе к Дню независимости. Россияне постараются перехватить их, а также атаковать энергетику и инфраструктурные объекты» - заметил эксперт.

Ранее Свитан проанализировал механизмы и последствия этих потерь. В течение суток беспилотники атаковали нефтебазу в Курске, что привело к очередному крупному пожару.

Эти атаки имеют накопительный эффект, негативно влияя на российскую армию. Атака была комплексной, включавшей удары по аэродрому и уничтожение нефтебазы. Вероятно, это была работа украинских спецслужб, которые также сообщили о последствиях попаданий.

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