Российские войска уверенно продвигаются в Донецкой области.
Так, в июле российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области, "взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровска".
Кроме того, как подчеркивают в британской разведке, оккупанты также продвинулись на север от города Нью-Йорк, находящийся на линии фронта с 2014 года.
В свою очередь, аналитики ISW отмечают, что россияне продвинулись в двух областях: враг захватил завод и населенные пункты.
Так, военные эксперты сообщают, что враг может полностью контролировать завод в Волчанске. Кроме того, российские оккупанты, вероятно, продвинулись в Часовом Яре и оккупировали Новоселовку Первую с Волчьим.
Кроме того, стало известно, что оккупанты имели успехи возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке. Также продолжаются ожесточенные бои возле Урожайного и в Нью-Йорке.
О напряженной ситуации на поле боя сообщают и военные.
Так, лейтенант ВСУ (Позывной «Алекс») сообщает, что бои уже перешли в непосредственно границы самого города, а не агломерации населенных пунктов, находившихся вокруг Торецка.
По его словам, серая зона на подступах к городу расширилась и россияне пытаются одиночными группами проскакивать, поэтому и бои продолжаются фактически на границе города, где-то даже в полусотне метров в его пределах.
Впоследствии появилась официальная ситуация по ситуации в Торецке - российских войск в Торецке нет.
Ранее в город пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы, но информация о мероприятии оккупантов в Торецке, по состоянию на данный момент, не соответствует действительности, - пояснил глава Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко.
Также об очень сложной ситуации на поле боя сообщил известный политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.
По его словам, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.
«Именно на Покровском направлении у врага тяжелое, но ежедневное продвижение, он очень стремится создать большой котел и поэтому не жалеет здесь никаких резервов. Но для успеха нужно прорвать нашу оборону к северу от Лиманского направления», - сообщил Сазонов.
Боец рассказал, что оккупанты на юге хотят перерезать трассу «Константиновка – Покровск», а на севере трассу «Харьков – Ростов», связывающую Харьковщину с главной агломерацией Донетчины (Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск).
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