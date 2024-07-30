Ситуация на фронте обостряется, на одном из направлений российские военные уже атакуют непосредственно на границах города.

Российские войска уверенно продвигаются в Донецкой области.

Так, в июле российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области, "взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровска".

Кроме того, как подчеркивают в британской разведке, оккупанты также продвинулись на север от города Нью-Йорк, находящийся на линии фронта с 2014 года.

В свою очередь, аналитики ISW отмечают, что россияне продвинулись в двух областях: враг захватил завод и населенные пункты.

Так, военные эксперты сообщают, что враг может полностью контролировать завод в Волчанске. Кроме того, российские оккупанты, вероятно, продвинулись в Часовом Яре и оккупировали Новоселовку Первую с Волчьим.

Кроме того, стало известно, что оккупанты имели успехи возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке. Также продолжаются ожесточенные бои возле Урожайного и в Нью-Йорке.

О напряженной ситуации на поле боя сообщают и военные.

Так, лейтенант ВСУ (Позывной «Алекс») сообщает, что бои уже перешли в непосредственно границы самого города, а не агломерации населенных пунктов, находившихся вокруг Торецка.

По его словам, серая зона на подступах к городу расширилась и россияне пытаются одиночными группами проскакивать, поэтому и бои продолжаются фактически на границе города, где-то даже в полусотне метров в его пределах.

Впоследствии появилась официальная ситуация по ситуации в Торецке - российских войск в Торецке нет.

Ранее в город пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы, но информация о мероприятии оккупантов в Торецке, по состоянию на данный момент, не соответствует действительности, - пояснил глава Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант Андрей Коваленко.

Также об очень сложной ситуации на поле боя сообщил известный политолог и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.

«Именно на Покровском направлении у врага тяжелое, но ежедневное продвижение, он очень стремится создать большой котел и поэтому не жалеет здесь никаких резервов. Но для успеха нужно прорвать нашу оборону к северу от Лиманского направления», - сообщил Сазонов.

Боец рассказал, что оккупанты на юге хотят перерезать трассу «Константиновка – Покровск», а на севере трассу «Харьков – Ростов», связывающую Харьковщину с главной агломерацией Донетчины (Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск).

Последние новости Украины:

Есть попадания: российские военные совершили новый ракетный удар.

Протест вступает в силу: есть погибшие и раненые, на улицах гремит стрельба.

Новый массированный ракетный удар по Украине: куда в этот раз будет бить враг.