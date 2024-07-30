Російська армія здійснила новий ракетний удар по Україні – з’явился інформація про влучання і наслідки.

Російські військові кожного дня б’ють по українській землі з усіх видів зброї. Загарбники полюють, як на цивільних людей, так і на важливі об’єкти, в тому числі критичної інфраструктури.

Так, вже сьогодні, 30 липня зранку загарбники вкрили вогнем місто Куп’янськ, внаслідок обстрілу поранено 71-річного чоловіка, він госпіталізований.

Уночі, 29 липня, о 22:40, та сьогодні зранку, 30 липня ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. На щастя, постраждалих немає.

Вибухи гриміли і у Запорізькій області. Загалом впродовж доби окупанти 440 разів ударили по області. Під ворожим вогнем перебували 12 населених пунктів.

Також окупанти здійснили ракетний удар. Місцева влада уточнила, що ворожа ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі.

Додамо, тим часом Генштаб ЗСУ підтвердив удари по російських електропідстанціях у Курській області. Зазначається, що Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об’єктах ворога на території рф.

Зокрема, нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій.

Як результат цих атак - перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

Об’єкти, які потрапили під атаку, поміж іншим, забезпечують функціонування залізниці рф, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.

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