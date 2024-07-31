Российские войска расширяют плацдарм, пытаясь продвинуться к югу в сторону Карловки и Курахово и нескольких других зон.

Самым сложным направлением сейчас является восточное. Особенно тяжелым является район Очеретинского плацдарма, заметил в новом обзоре военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Российские войска расширяют этот плацдарм, пытаясь продвинуться к югу в сторону Карловки и Курахово, к западу в сторону Покровска, к северо-западу в сторону Доброполья, к северо-востоку в сторону Константиновки и Временного Яра.

«Очеретино – это стратегическая высота, которую мы потеряли из-за смены командования, недостаточного количества сил для удержания плацдарма и использования российской авиацией планирующих бомб. Эти проблемы сошлись в одном месте, что привело к потере Авдеевских и Часовоярских высот» - поделился эксперт, говоря о самом проблемном направлении ВСУ в последнее время.

На восточном направлении сейчас складывается тяжелая ситуация. Российская армия угрожает окружить украинские силы у Нью-Йорка.

Причиной этого могут быть некомпетентность военного командования на местах или недостаток оружия и боеприпасов. Сложная ситуация и продвижение россиян на некоторых участках Востока связаны с сосредоточением внимания мира на теме переговоров между Россией и Украиной.

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