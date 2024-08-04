Россия со дня полномасштабного вторжения в Украину несет рекордные потери не только в живой силе, враг теряет элитные подразделения и генералов.

Западные разведки ранее сообщали о двух десятках ликвидированных российских генералов, однако точное их количество доподлинно неизвестно. Россия, как известно, скрывает свои потери.

Однако есть генералы, информация о гибели которых попала в информационное пространство. Так, в феврале 2022 года был ликвидирован генерал-майор Андрей Суховецкий. Он был заместителем командующего 41-й армией Центрального военного округа.

Обстоятельства его смерти неизвестны, но пропагандисты заявляли, что его убил снайпер.

В марте того же 2022 года россия потеряла генерал-майора Виталия Герасимова, первого заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа.

Генерал-майор Владимир Фролов был ликвидирован также в марте 2022-го года. В тот же месяц российские войска остались без генерал-майора, командующего 29-й армией Восточного военного округа Андрея Колесникова.

Генерал-майор Олег Митяев командир 150-й мотострелковой дивизии также был уничтожен в марте 2022 года.

Кстати, 9 мая 2021 года Митяев руководил парадом на российской базе Хмеймим в Сирии.

Весной 2022 года были также ликвидированы генерал-майор Андрей Симонов и генерал-майор Канамат Боташев. На момент гибели он находился за штурвалом штурмовика Су-25.

Впоследствии стало известно о ликвидации генерал-майора Романа Кутузова (Позывной «Туман»). Смерть догнала оккупанта 5 июня 2022 года.

В феврале 2023 года появилась информация, что погиб генерал-майор Ульянов Дмитрий Александрович 1978 г.р. из Анапы, бывший командир 98 дивизии ВДВ.

Командовал полком русских солдат из Татарстана.

По неподтвержденным данным, он погиб в ночь с 4 на 5 февраля в результате встречи с украинской ДРГ.

На Запорожском направлении в июне 2023-го было ликвидировано начштаба 35 армии РФ генерал-майора Сергея Горячева. В сети даже появилось фото из его могилы.

Спустя время подтвердилась гибель еще одного русского генерала: Олега Цокова.

По командному пункту, где он находился, был нанесен удар ракетами.

В конце 2023 года российские власти подтвердили, что в Украине погиб российский генерал-майор Владимир Завадский, заместитель командующего 14-м армейским корпусом.

По разным данным, он подорвался на мине.

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