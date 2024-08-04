Западные разведки ранее сообщали о двух десятках ликвидированных российских генералов, однако точное их количество доподлинно неизвестно. Россия, как известно, скрывает свои потери.
Однако есть генералы, информация о гибели которых попала в информационное пространство. Так, в феврале 2022 года был ликвидирован генерал-майор Андрей Суховецкий. Он был заместителем командующего 41-й армией Центрального военного округа.
Обстоятельства его смерти неизвестны, но пропагандисты заявляли, что его убил снайпер.
В марте того же 2022 года россия потеряла генерал-майора Виталия Герасимова, первого заместителя командующего 41-й армией Центрального военного округа.
Генерал-майор Владимир Фролов был ликвидирован также в марте 2022-го года. В тот же месяц российские войска остались без генерал-майора, командующего 29-й армией Восточного военного округа Андрея Колесникова.
Генерал-майор Олег Митяев командир 150-й мотострелковой дивизии также был уничтожен в марте 2022 года.
Кстати, 9 мая 2021 года Митяев руководил парадом на российской базе Хмеймим в Сирии.
Весной 2022 года были также ликвидированы генерал-майор Андрей Симонов и генерал-майор Канамат Боташев. На момент гибели он находился за штурвалом штурмовика Су-25.
Впоследствии стало известно о ликвидации генерал-майора Романа Кутузова (Позывной «Туман»). Смерть догнала оккупанта 5 июня 2022 года.
В феврале 2023 года появилась информация, что погиб генерал-майор Ульянов Дмитрий Александрович 1978 г.р. из Анапы, бывший командир 98 дивизии ВДВ.
Командовал полком русских солдат из Татарстана.
По неподтвержденным данным, он погиб в ночь с 4 на 5 февраля в результате встречи с украинской ДРГ.
На Запорожском направлении в июне 2023-го было ликвидировано начштаба 35 армии РФ генерал-майора Сергея Горячева. В сети даже появилось фото из его могилы.
Спустя время подтвердилась гибель еще одного русского генерала: Олега Цокова.
По командному пункту, где он находился, был нанесен удар ракетами.
В конце 2023 года российские власти подтвердили, что в Украине погиб российский генерал-майор Владимир Завадский, заместитель командующего 14-м армейским корпусом.
По разным данным, он подорвался на мине.
Последние новости Украины:
"Убегают первыми только крысы": военный штурмового батальона резко обратился к украинцам.
Почему стратегия Байдена провалилась: эксперты назвали быстрый способ закончить войну.
Также напомним, что Олег Сенцов поделился своим мнением о коррупции и произволе ТЦК.