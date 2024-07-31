Этой ночью рашисты совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну – появились первые данные о последствиях.

В ходе этой атаки главной целью агрессора стал Киев. Согласно сообщению КГВА, на столицу Украины враг направил многие десятки своих беспилотников.

«Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА», - говорится в сообщении.

Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически по всем возможным направлениям.

Также сообщалось, что силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на происках было уничтожено более трех десятков беспилотников!

По данным оперативной постройки на эту минуту - в Киеве без пострадавших и разрушений.

Добавим, что взрывы также прогремели на Днепропетровщине, Киевщине, Житомирщине.

Ранее, напомним, появилась информация, что российские оккупанты начали использовать новые беспилотники «Гербера». Дрон производится в трех вариантах: БпЛА радиоэлектронной разведки; БпЛА-камикаде; ложная цель.

Ударная версия "Герберы" при наведении цели использует телевизионный канал с довольно посредственной камерой. В частности, наведение на терминальном участке осуществляется оператором вручную, как FPV-дроном.

То есть, отмечали эксперты Defense Express, точность зависит от мастерства оператора.

В первой сбитой Гербере был обнаружен 4G-модем, что позволяло врагу иметь в определенных районах скоростной канал связи для передачи видео.

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