Ситуация с наступлением оккупантов на Харьковщине может измениться, однако отвод войск врага с этого участка не изменит общую ситуацию.

РФ может отвести войска из Харьковской области для замены солдат на других точках, но это не повлияет на боевые действия.



Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал в интервью, что даже если с Харьковщины могут отвести в батальон войск, это не изменит ситуацию, поскольку общее количество войск в регионе значительно превышает эту цифру.

"Недавние успехи России в районах Нью-Йорка, Торецка и Покровска могут быть связаны с тем, что у нас слабое подкрепление для усиления оборонительных линий. После наступления россияне сначала добились успеха, но они и сами быстро истощились и начали терять позиции. Сейчас они изолированы на двух участках: вокруг города Волчанск и села Лукьянцы" - рассказал эксперт.

Он также заметил, один из замыслов оккупантов частично сработал, так как нам ранее пришлось перебросить несколько бригад и батальонов с других участков фронта для сдерживания угрозы.

Свитан сообщил, ранее разведка отследила перемещения оккупантов, наши удары были направлены на сами самолеты, аэродромтехническое оборудование и специальные инженерные службы. Было подтверждено уничтожение одного самолета.

«Готовность у россиян есть, и одной из основных задач, вероятно, выведение из строя нашей аэродромно-технической инфраструктуры, которая может принимать F-16. F-16 могут появиться поближе к Дню независимости. Россияне постараются перехватить их, а также атаковать энергетику и инфраструктурные объекты» - заметил эксперт.

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