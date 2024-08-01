Россия будет мобилизовать новые силы и направлять их на фронт, но такого мощного потока, как раньше, у нее уже нет.

Россия сталкивается с потерей резервов и вынуждена отступать на ключевых участках фронта. Как рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, украинские войска вернули часть позиций в районе Донецка и Волчанска.

"Россия будет мобилизовать новые силы и направлять их на фронт, но такого мощного потока, как раньше, у нее уже нет. Даже если они будут использовать необученные подразделения, собранные по всей стране, они не смогут эффективно действовать на фронте. Силы обороны Украины, напротив, имеют более подготовленные подразделения" - заметил эксперт.

По его словам, эта ситуация имеет комплексный характер. Россия теряет резервы в нескольких районах. В направлениях Покровское и Торецкое российские оккупанты прилагают все усилия для продвижения. Хотя у противника есть определенные успехи, ВСУ выявляют слабые места и наносят мощные удары.

Например, возле Волчанска украинские войска уничтожили целые подразделения противника, именно поэтому, после серьезных ударов, оккупанты отступают с некоторых участков.

Ранее эксперт сообщил, армия РФ формирует новые ударные группы с целью отвлечь ресурсы Сил обороны Украины с востока на север. Российская армия изменила тактику, решив расширить зону боевых действий и усилить некоторые направления войсками, боевой техникой и увеличенным количеством обстрелов.

Эти удары включают авиационные бомбы КАБ, ракеты и попытки прорывов в местах, где ранее не было больших группировок. В результате была разработана операция с ударами на Харьковском направлении, а также предусматривалось направление на Сумы.

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