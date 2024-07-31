Жестокое наступление на Часов Яр российская армия начала еще весной – с тех пор из города эвакуировали почти всех местных, а россияне продолжают равнять с землей дом за домом, район за районом.

Россияне продолжают наступление и, в частности, подходят к стратегическому маршруту поставок ВСУ.

Речь идет о Покровске Донецкой области - важном маршруте поставок других украинских форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка.

Что прямо сейчас происходит на передовой и есть ли угроза окружения Временного Яра

Россияне планировали взять Часов Яр в осаду с флангов. Об этом рассказал начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

«Враг имел планы взять Часов Яр в осаду с флангов под огневой контроль, но эти планы ему не удались. Россияне были вынуждены штурмовать город в лоб» , – сообщил Калашников.

По словам военнослужащего, сегодня враг продолжает попытки реализовать этот замысел.

"Но говорить, что он может окружить Часов Яр с флангов и взять его в полу кольцо, не соответствует действительности" , - заверил Калашников.

При этом ситуация на северном фланге Часового Яра возле Калиновки напряженная.

В частности, самым слабым местом в украинской обороне является участок, где канал Северский Донец уходит под землю. Так что враг не первую неделю сосредотачивает свои усилия именно здесь, пытаясь атаковать. Идут тяжелые бои.

Кроме того, жестокие бои продолжаются на подступах к Торецку, в Железном и Северном.

Враг пытается прорваться в Торецк, используя плотную застройку этих населенных пунктов для сокрытия и закрепления.

Добавим, что части города Торецк уже не существует – россияне уничтожают целые дома и улицы.

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