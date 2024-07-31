Стратегія України полягала в протидії Росії у повітряній війні за допомогою винищувачів F-16 із Заходу, які давно очікувалися, які, як повідомлялося, будуть розгорнуті цього літа.

Україна хоче розгорнути свої перші літаки F-16 цього літа, сподіваючись протистояти домінуванню Росії у повітрі.

Але російські бомбардування авіабаз, що почастішали, ускладнюють зусилля.

Безпілотник-розвідник з'явився високо над українською авіабазою без попередження на початку липня.

За кілька хвилин після того, як він передав дані про мету на російську базу, по аеродрому вразив шквал балістичних ракет, повідомили українські офіційні особи, розповідаючи про цей епізод.

«Перший удар був настільки потужним, що навіть наші вікна тремтіли», — сказала 21-річна Валерія Міненко, яка мешкає недалеко від авіабази в Миргороді, в центральній Україні, яка стала однією з багатьох цілей безперервних атак з боку Росії в останні місяці.

"Тепер вони постійно обстрілюють авіабазу ракетами", - сказала Міненко.

Росія насичує небо над Україною розвідувальними безпілотниками, використовуючи прогалини у системах ППО, щоб проводити дедалі складніші атаки на українські позиції.

Її панування в повітрі вздовж частин фронту дозволило щодня бомбардувати українські позиції сотнями потужних керованих бомб, допомагаючи своїм наземним військам досягати повільних та дорогих успіхів.

Атаки на українські авіабази наголошують на рішучості Росії обмежити вплив літаків ще до того, як вони вступлять у бій. Вони також наголошують на проблемах, з якими стикається Україна, готуючись вперше розгорнути складні літаки.

Україна сподівається, що F-16, оснащені потужними системами радіоелектронної боротьби та багатьма іншими видами озброєння, можуть використовуватися спільно з іншими західними системами ППО, такими як системи ППО Patriot, для розширення зони, яка вважається надто небезпечною для польотів російських пілотів.

Вони також сподіваються, що літаки додадуть ще один рівень захисту українських міст та критичної інфраструктури від нещадних ракетних та безпілотних атак.

На додаток до російських атак на українські аеродроми Україна також буде обмежена малою кількістю підготовлених пілотів, за словами українських та американських військових чиновників.

Джерело: nytimes .

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