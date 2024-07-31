ХАМАС охарактеризував вбивство свого політичного лідера Ісмаїла Ханії як серйозну ескалацію, яка не залишиться без відповіді.

Його вбивство в Ірані буде сприйнято як серйозний удар по зусиллях із забезпечення припинення вогню в Газі , оскільки переговори за посередництва США, Катару та Єгипту зайшли в глухий кут після місяців переговорів.

Ханія довгий час був головою політбюро ХАМАС і вважався помірною фігурою в русі, чия роль стала життєво важливою у постійних дипломатичних зусиллях із забезпечення припинення вогню.

Він був обраний головою політичного крила в 2017 році, перш ніж залишити Газу і вирушити у вигнання до Катару через два роки.

З вигнання він став обличчям міжнародної дипломатії палестинського угруповання, курсуючи між Туреччиною, Іраном і Катаром, приєднавшись до групи лідерів ХАМАС, які сховалися в Досі і не мають змоги повернутися до Гази.

Тим не менш, Ханія розглядалася як ключова лінія зв'язку з такими жорсткими діячами, як Яхья Сінвар у Газі.

Союзники Ханії і навіть колишні суперники виступили із засудженням убивства в середу на тлі побоювань, що його смерть під час візиту до Тегерану може спровокувати ширший резонанс.

Президент Палестини Махмуд Аббас назвав вбивство «боягузливим актом та серйозною ескалацією». МЗС Туреччини назвало вбивство «огидним».

У той час лідер ХАМАС заявив, що напад не змінить вимог угруповання про постійне припинення вогню і повернення переміщених палестинців зі своїх будинків у ході переговорів за посередництва Дохи і Вашингтона.

Джерело: theguardian .

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