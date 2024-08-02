Во временно оккупированном Севастополе идет эвакуация, а на позиции российской воинской части ПВО в Балаклаве полыхают такие пожары, что их видно даже со спутника.

Минувшей ночью в оккупированном Крыму было не спокойно – громкие взрывы раздавались в Севастополе и Балаклаве, Саках, Евпатории и Симферополе.

Как сообщал «Крымский ветер», сразу после атаки над Севастопольской бухтой поднялся дым. Там расположен 13-ый судоремонтный завод ЧФ рф.

В свою очередь оккупационные власти предупреждали жителей Севастополя о необходимости оставаться в безопасных местах. Также утверждалось, что в Севастополе в районе улицы Хрусталева «на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты. Также обломки упали в районе улицы Острякова».

Рашисткие паблики также утверждали, что части сбитых ракет упали также на улице Морских пехотинцев и во дворе дома на Неглинной. БПЛА лежит на крыше дома на ул. Пилипенко. Также обломки якобы находят на проспекте Победы, улицах Романова и Горпищенко. На проспекте Генерала Острякова оборвана ЛЭП.

Позже оккупационные власти приняли решение об эвакуации жителей дома на улице Симонка. Якобы на крышу здания упала «сбитая фугасная часть ракеты ATACMS. Она пробила крышу и застряла на техническом этаже» и «на время уборки пиротехниками сбитой ракеты принято решение об эвакуации людей в места временного размещения».

Тем временем на позиции российской воинской части ПВО в Балаклаве отмечаются пожары.

Как сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки, это позиции ракетной части и возгорания могут быть как после пусков ракет, так и после попаданий.

«Время 1.57-2.20 - совпадает со временем атаки на Севастополь», - говорится в сообщении.

Позже в группе сообщили, что на время работы сперов «на проспекте Генерала Острякова в Севастополе идет эвакуация граждан».

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