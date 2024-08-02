Міністр оборони США заявив, що Китай «вживає примусових заходів, намагаючись змінити статус-кво у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях».

Глави оборонних відомств Японії та США, а також провідні дипломати домовилися про подальше зміцнення військової співпраці шляхом модернізації командування та управління американськими військами в цій східноазіатській країні та зміцнення там виробництва ракет за американською ліцензією, назвавши загрозу з боку Китаю «найбільшим стратегічним викликом».

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін приєдналися до своїх японських колег Йоко Камікаве та Мінору Кіхаре на засіданні Консультативного комітету з безпеки Японії та США в Токіо, відомому як переговори з безпеки «2+2», де вони підтвердили свій двосторонній союз після відмови президента Джо Байдена від участі у листопадових президентських перегонах.

Переговори відбулися напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Австралії, Японії, США та Індії.

У Японії знаходиться понад 50 000 американських солдатів, але командувач Збройних сил США в Японії (USFJ), штаб-квартира яких знаходиться в Йокоті, в західному передмісті Токіо, не має жодних командних повноважень. Натомість інструкції надходять з Індо-Тихоокеанського командування США (INDOPACOM) на Гаваях.

Нові плани дадуть USFJ більше можливостей, при цьому, як і раніше, підкоряючись INDOPACOM.

Оновлення командування стане найзначнішою зміною для Збройних сил США в Японії з моменту їх створення і одним з найсильніших поліпшень у наших військових зв'язках з Японією за 70 років», - сказав Остін.

«Ці нові оперативні можливості та обов'язки сприятимуть нашому колективному стримуванню».

У своєму вступному слові Остін заявив, що Китай «застосовує насильницькі заходи, намагаючись змінити статус-кво у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях, навколо Тайваню і в усьому регіоні», додавши, що ядерна програма Північної Кореї та її співробітництво з Росією, що поглиблюється. «загрожують регіональній та глобальній безпеці».

У спільній заяві міністри підтвердили прихильність США до «розширеного стримування», яка включає атомну зброю – на тлі ядерних загроз з боку Росії та Китаю.

Джерело: theguardian .

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